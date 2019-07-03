В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией

Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер отметил позитивную динамику в отношениях ЕС и РФ в 2019 году, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если я сравню 2019 с 2018 годом, то я думаю, что мы видим больше позитивных изменений в российско-европейских отношениях. В первую очередь отмечу, что не происходило таких инцидентов, которые бы отравляли атмосферу, которые я упомянул ("дело Скрипалей", обвинения РФ в хакерской атаке на ОЗХО, инцидент в Керченском проливе - ред.)", - заявил он на презентации председательства Финляндии в Совете ЕС, которое прошло в среду в Москве.

Он отметил, что в 2019 году состоялся ряд конструктивных встреч между Россией и чиновниками ЕС, упомянул позитивную динамику в урегулировании на Украине.

"Я считаю, что если мы продолжим работать в 2019 году в позитивном ключе, если мы увидим прогресс в трехсторонних переговорах по газу, если мы увидим прогресс в выполнении минских соглашений, думаю, вкупе с новой ситуацией на Украине, новым руководством ЕС к концу года может открыться возможность для России и ЕС сделать трезвую оценку того, как можно конструктивно развивать наши отношения", - добавил дипломат.

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