В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией

3 июля 2019 13:00 (UTC+04:00)

Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер отметил позитивную динамику в отношениях ЕС и РФ в 2019 году, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если я сравню 2019 с 2018 годом, то я думаю, что мы видим больше позитивных изменений в российско-европейских отношениях. В первую очередь отмечу, что не происходило таких инцидентов, которые бы отравляли атмосферу, которые я упомянул ("дело Скрипалей", обвинения РФ в хакерской атаке на ОЗХО, инцидент в Керченском проливе - ред.)", - заявил он на презентации председательства Финляндии в Совете ЕС, которое прошло в среду в Москве.

Он отметил, что в 2019 году состоялся ряд конструктивных встреч между Россией и чиновниками ЕС, упомянул позитивную динамику в урегулировании на Украине.

"Я считаю, что если мы продолжим работать в 2019 году в позитивном ключе, если мы увидим прогресс в трехсторонних переговорах по газу, если мы увидим прогресс в выполнении минских соглашений, думаю, вкупе с новой ситуацией на Украине, новым руководством ЕС к концу года может открыться возможность для России и ЕС сделать трезвую оценку того, как можно конструктивно развивать наши отношения", - добавил дипломат.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Из каких стран в Грузию прибыло больше гостей в июне?
Туризм 13:24
Лавров прокомментировал действия США в отношении палестинских беженцев
Другие страны 13:23
ЕС запускает новый проект в Грузии
Бизнес 12:31
Премьер Нидерландов обсудил с Путиным крушение MH17 на саммите в Осаке
Другие страны 12:22
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования российской стороне
Политика 11:12
Во Франции парламент запретил физические наказания детей
Другие страны 11:02
Лента новостей
МВД: Турция намерена активно бороться с нелегальной миграцией
Турция 13:36
Из каких стран в Грузию прибыло больше гостей в июне?
Туризм 13:24
Лавров прокомментировал действия США в отношении палестинских беженцев
Другие страны 13:23
АтаБанк обновил условия депозитов
Бизнес 13:20
Узбекский "Нефтегазинвест" проведет тендер
Тендеры 13:12
Вся правда об азербайджаноненавистниках - "Политшоу представляет" (Видеопроект)
Политика 13:08
В Баку незначительно поднялись цены на коммерческие объекты и земельные участки
Бизнес 13:07
В Баку пройдет футбольный турнир "I Əkinçi Kuboku" среди журналистов
Спорт 13:02
В Баку подешевело вторичное жилье
Бизнес 13:00