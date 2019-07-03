Французские следователи проводят обыски в штаб-квартире Renault

3 июля 2019 14:27 (UTC+04:00)

Обыски в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями и финансовых махинациях со стороны экс-главы автомобильной корпорации Renault Карлоса Гона проходят в главном офисе компании во Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, около 20 сотрудников Центрального офиса по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями (Oclciff) и прокуратуры прибыли в среду утром в город Булонь-Бийанкур (у юго-западной окраины Парижа), где находится штаб-квартира компании. Также газета сообщает, что несколько недель назад следователи заслушали показания директора Renault по вопросам аудита, рисков и этики Клода Балана. Информации о результатах проверки пока нет.

Это уже не первый обыск в рамках расследования финансовых операций бывшего главы компании. В июне следователи провели проверку в доме Карлоса Гона, расположенном в коммуне Этан-ла-Вилль (департамент Ивлин).

Как сообщила ранее газета Le Figaro, 8 октября 2016 года Карлос Гон отпраздновал свадьбу в Большом Трианоне (один из дворцов на территории Версаля). Мероприятие обошлось примерно в €50 тыс. и, как следует из итогового счета-фактуры, было заявлено как "предложение Версаля". Отмечалось, что данная услуга могла быть предоставлена в рамках меценатского договора, подписанного между автопроизводителем и администрацией дворцового комплекса. В этой связи юристы выразили мнение, что данная услуга носит исключительно частный характер, не отвечающий интересам компании.

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