Редкий автомобильный номер продали на аукционе в Англии за $306 тыс.

3 июля 2019 14:28 (UTC+04:00)

Уникальный автомобильный номер "AJ1" ушел с молотка на торгах в Англии, проведенных Агентством по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA), за £243 тыс. ($306,6 тыс.), став одним из самых дорогих за всю историю подобных аукционов в Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такая стоимость, по свидетельству продавца - полиции английского графства Северный Йоркшир, - объясняется "очень большим интересом" к номерному знаку, который впервые появился в 1907 году на автомашине главного констебля майора сэра Роберта Боуэра. "Историческая составляющая автономера важна для Северного Йоркшира, однако сейчас его стоимость достигает значительной суммы денег, которые можно потратить с большей пользой", - заявила комиссар полиции графства Джулия Маллиган.

Вырученные средства будут направлены на создание мемориального сада полицейских в Норталлертоне, а также в фонд обеспечения безопасности дорожного движения. О новом владельце раритетного знака не сообщается.

Ранее два редких автомобильных номерных знака - "SW1", идентичный почтовому индексу центрального района Лондона, где расположены здание парламента Великобритании и Букингемский дворец, и его вариация "1SW" - были приобретены на английском аукционе Coys за £300 тыс. ($378,5 тыс.) каждый. Самым же дорогим стал автономер "25 0", который пять лет назад ушел на торгах в Великобритании за £518 тыс. ($653,6 тыс.).

Ежегодно в Соединенном Королевстве продаются десятки тысяч оригинальных номеров. Цена за возможность иметь особенный номерной знак подскочила за последние десятилетия в десятки раз. Согласно оценкам Ассоциации дилеров редких номеров, от 10 до 20% автомобилей в Великобритании имеют персонализированные номера. Особый интерес, как отмечают специалисты, вызывают таблички с небольшим набором букв и цифр, а также те, которые напоминают имена участников торгов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекская компания будет поставлять черешню в Китай
Бизнес 11:58
Великобритания, ФРГ, Франция и ЕС призвали Иран сократить запасы урана
Европа 2 июля 21:49
Очередной аукцион в Азербайджане состоится 30 июля
Экономика 2 июля 10:02
США и Великобритания закупают в Туркменистане нефтепродукты
Тендеры 1 июля 09:55
Лондонский Тауэрский мост отмечает 125-летие
Европа 30 июня 08:33
Хант обогнал Джонсона по уровню поддержки в опросе общественного мнения
Европа 29 июня 18:26
Лента новостей
Немецкая компания может создать транспортно-логистический центр в Узбекистане
Бизнес 15:05
Министерство культуры Азербайджана поздравило директора Русской драмы с юбилеем
Культура 15:03
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с Командующим штаба спецопераций НАТО (ФОТО)
Политика 15:02
Азиатский банк развития поддержит крупнейший проект в сфере энергетики в Центральной Азии
Энергетика 15:01
Азербайджан - важный участник Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО - представитель Лаоса
Политика 14:59
В Турции незначительно сократилось использование природного газа в производстве электроэнергии
Энергетика 14:57
Дипломат из Алжира: сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКОв Баку организована на высшем уровне
Политика 14:53
Среднемесячная зарплата в Баку выросла
Бизнес 14:52
В МИД России заявили о готовности Москвы к диалогу с новым руководством ЕС
Другие страны 14:52