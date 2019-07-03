Редкий автомобильный номер продали на аукционе в Англии за $306 тыс.

Уникальный автомобильный номер "AJ1" ушел с молотка на торгах в Англии, проведенных Агентством по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA), за £243 тыс. ($306,6 тыс.), став одним из самых дорогих за всю историю подобных аукционов в Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такая стоимость, по свидетельству продавца - полиции английского графства Северный Йоркшир, - объясняется "очень большим интересом" к номерному знаку, который впервые появился в 1907 году на автомашине главного констебля майора сэра Роберта Боуэра. "Историческая составляющая автономера важна для Северного Йоркшира, однако сейчас его стоимость достигает значительной суммы денег, которые можно потратить с большей пользой", - заявила комиссар полиции графства Джулия Маллиган.

Вырученные средства будут направлены на создание мемориального сада полицейских в Норталлертоне, а также в фонд обеспечения безопасности дорожного движения. О новом владельце раритетного знака не сообщается.

Ранее два редких автомобильных номерных знака - "SW1", идентичный почтовому индексу центрального района Лондона, где расположены здание парламента Великобритании и Букингемский дворец, и его вариация "1SW" - были приобретены на английском аукционе Coys за £300 тыс. ($378,5 тыс.) каждый. Самым же дорогим стал автономер "25 0", который пять лет назад ушел на торгах в Великобритании за £518 тыс. ($653,6 тыс.).

Ежегодно в Соединенном Королевстве продаются десятки тысяч оригинальных номеров. Цена за возможность иметь особенный номерной знак подскочила за последние десятилетия в десятки раз. Согласно оценкам Ассоциации дилеров редких номеров, от 10 до 20% автомобилей в Великобритании имеют персонализированные номера. Особый интерес, как отмечают специалисты, вызывают таблички с небольшим набором букв и цифр, а также те, которые напоминают имена участников торгов.

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