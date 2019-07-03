В МИД России заявили о готовности Москвы к диалогу с новым руководством ЕС

3 июля 2019 14:52 (UTC+04:00)

Россия готова к равноправному диалогу с новым руководством Евросоюза. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, мы всегда готовы к контактам с ЕС. Только необходимо, чтобы эти контакты были равноправными и заточены на пользу друг друга", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Саммит ЕС во вторник определил кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии - наиболее важную должность, которая дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия. Лидеры выдвинули и.о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля на должность главы дипломатии ЕС и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост главы Европейского Центробанка. Теперь этот пакет назначений должен утвердить Европарламент нового созыва, который собрался во вторник на первую сессию в Страсбурге.

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