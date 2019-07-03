Крупнейшие производители электроники частично перенесут свое производство из КНР

Крупнейшие мировые производители электроники в ближайшее время намереваются частично перенести свое производство из Китая в попытке избежать пошлин со стороны США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, компании Hewlett-Packard (HP) и Dell намереваются вывести до 30% своего производства за пределы КНР. Газета отмечает, что аналогичные шаги в настоящее время рассматривают также такие компании, как Microsoft, Google, Amazon и Sony, а также японский гигант индустрии видео-игр и развлечений Nintendo. Рассматривают перенос производства из Китая также и крупные производители персональных компьютеров и ноутбуков, такие как Lenovo и Acer.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд таких консультаций прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.

29 июня на полях саммита G20 в Осаке состоялась двусторонняя полноформатная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, на которой лидеры достигли договоренности о возобновлении торговых переговоров между странами. Американский лидер пообещал, что на какое-то время не будет вводить новые пошлины на китайские товары и высказал уверенность в том, что у Вашингтона и Пекина есть хорошие шансы на заключение торговой сделки.

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