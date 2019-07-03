Свыше миллиона человек эвакуируют в Японии на юге острова Кюсю из-за ливней

3 июля 2019 15:47 (UTC+04:00)

Власти южных районов японского острова Кюсю распорядились об экстренной эвакуации одного миллиона и 94 тысяч человек в связи с угрозами наводнений и оползней из-за сильных ливневых дождей, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости .

По его данным, в префектурах Миядзаки и Кагосима эвакуация касается 517,5 тысячи жилищ, которым угрожает разрушение или затопление. Людей эвакуируют в спортзалы и другие строения в безопасных местах для того, чтобы они провели там ночь.

Метеорологи предупредили, что в четверг ожидается продолжение сильнейших дождей в юго-западных районах Японии. По их данным, в некоторых районах за сутки может выпасть месячная норма осадков.
В прошлом году, также в июле, наводнения и оползни унесли жизни 200 человек в префектурах Хиросима, Эхимэ и Окаяма.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Жители японского города Кагосима получили указание об эвакуации в связи с ливнями
Другие страны 05:13
Лучшие паспорта мира 2019: Узбекистан на 88-ом месте
Бизнес 2 июля 17:39
Президент Узбекистана посетит Японию
Бизнес 2 июля 13:24
Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
Другие страны 2 июля 11:58
Глава Туркменистана совершит визит в Японию
Туркменистан 2 июля 10:05
Путин и Эрдоган обсудили на G20 встречу лидеров России, Турции и Ирана
Другие страны 1 июля 14:28
Лента новостей
В Баку стартовала конференция «Социальная защита и устойчивое развитие»
Экономика 16:39
Азербайджанская компания запустит новую производственную линию молочной продукции
Бизнес 16:31
Еропейская Комиссия не стала вводить санкционную процедуру в связи с чрезмерным госдолгом Италии
Другие страны 16:31
Они защищали свободу любви. Край мой саза и слова (ФОТО)
Культура 16:27
Водный оператор Азербайджана привлечет услуги капремонта
Тендеры 16:25
Оборот в сфере общественного питания Баку растет
Бизнес 16:23
Одно из красивейших озер Азербайджана – Нохур в предгорье Большого Кавказа (ФОТО)
Путешествия 16:12
Азербайджан примет участие в саммите Тихоокеанского альянса
Политика 16:12
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Другие страны 16:12