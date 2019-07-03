Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

3 июля 2019 16:12 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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