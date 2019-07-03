Путин: современный мир нуждается в открытом и свободном обмене мнениями

Современный мир нуждается в открытом и свободном обмене мнениями, укреплении доверия и поиске взаимопонимания, заявил президент РФ Владимир Путин на Втором международном форуме "Развитие парламентаризма", который проходит в Москве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ваш форум проходит второй раз и уже доказал свою востребованность и значимость, безусловную актуальность и важность межпарламентского взаимодействия и диалога. В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене мнениями, в укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается современный мир ", - сказал Путин.

Он отметил, что современная глобальная повестка - "сложная и противоречивая", она наполнена "большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами", ответы на которые, по словам президента РФ, будут эффективными только при осознании этих угроз всем международным сообществом.

Главные темы форума в этом году - вопросы международной безопасности и стабильности, развитие цифровой экономики, молодежной и экологической политики, перспективы работы межпарламентских институтов.

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