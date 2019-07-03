Путин: современный мир нуждается в открытом и свободном обмене мнениями

3 июля 2019 16:58 (UTC+04:00)

Современный мир нуждается в открытом и свободном обмене мнениями, укреплении доверия и поиске взаимопонимания, заявил президент РФ Владимир Путин на Втором международном форуме "Развитие парламентаризма", который проходит в Москве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ваш форум проходит второй раз и уже доказал свою востребованность и значимость, безусловную актуальность и важность межпарламентского взаимодействия и диалога. В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене мнениями, в укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается современный мир ", - сказал Путин.

Он отметил, что современная глобальная повестка - "сложная и противоречивая", она наполнена "большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами", ответы на которые, по словам президента РФ, будут эффективными только при осознании этих угроз всем международным сообществом.

Главные темы форума в этом году - вопросы международной безопасности и стабильности, развитие цифровой экономики, молодежной и экологической политики, перспективы работы межпарламентских институтов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин: нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к конфронтации
Другие страны 17:53
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Другие страны 16:12
Вице-президент Ирана обсудил с Росатомом строительство АЭС "Бушер"
Другие страны 16:09
В МИД России заявили о готовности Москвы к диалогу с новым руководством ЕС
Другие страны 14:52
Руководители азербайджанских СМИ провели ряд встреч в Москве (ФОТО)
Общество 14:45
Путин 18 июля в Петербурге проведет переговоры с Лукашенко
Другие страны 14:43
Лента новостей
Путин: нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к конфронтации
Другие страны 17:53
Азербайджанская компания запустила новую линию колбасных изделий
Бизнес 17:52
Руки Вверх! В Баку едет Сергей Жуков: Обмороки тоже случаются (ФОТО)
Интервью 17:52
Самолет ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы
Другие страны 17:43
В Британии нашли мертвым сына эмира Шарджи
Другие страны 17:40
Восхитительное место отдыха - горное озеро Нохур (ФОТО)
Общество 17:39
Президент Италии приветствует избрание итальянца на пост председателя Европарламента
Другие страны 17:36
BP добилась значительных сокращений выбросов парниковых газов в Азербайджане в 2018 году
Энергетика 17:32
В Абу-Даби прошла подготовка к экологическому саммиту
Общество 17:27