Япония потребовала от Ирана соблюдать ядерную сделку

Глава МИД Японии Таро Коно в среду переговорил по телефону с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Зарифом и потребовал от Ирана соблюдения ядерной сделки, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Со стороны министра Коно была разъяснена позиция нашего государства о поддержке ядерной договоренности, переданы опасения относительно превышения максимального предела по ядерной сделке запасов иранского низкообогащенного урана и решительный призыв строго соблюдать договоренности", - говорится в сообщении, распространенном МИД Японии.

По его данным, в этой связи Зариф "дал разъяснения позиции иранской стороны по ядерной сделке". "Оба министра провели откровенный обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке", - сообщает МИД.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил сообщения СМИ, что запасы низкообогащенного урана в стране превысили 300 килограммов, предусмотренных ядерной сделкой.

В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

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