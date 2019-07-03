Путин: нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к конфронтации

Президент России Владимир Путин отметил, что нежелание некоторых стран принять многополярность мира приводит к конфронтации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очевидна его мира трансформация к многополярности", - заявил он на пленарном заседании международного форума "Развитие парламентаризма". "При этом упорное нежелание ряда стран принять эту новую реальность приводит к росту конфронтации на нашей планете, к игнорированию международного права, подрыву стратегической стабильности", - подчеркнул Путин.

По его словам, современный мир остро нуждается в укреплении доверия. "Его глобальная повестка - сложная и противоречивая, она наполнена большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами", - подчеркнул глава государства. По его мнению, ответы на эти угрозы будут эффективными только при осознании их всем международным сообществом и при стремлении государств обсуждать и находить коллективные решения. Путин подчеркнул необходимость вернуть в центр дискуссий по мировым вопросам понятия суверенитета и права народов на самобытность своего пути. Он уверен, что это позволит принимать не только декларации, но и правила, обязательные к исполнению.

Президент заявил, что все это откроет миру новые возможности по борьбе с терроризмом, наркотрафиком, по обеспечению информационной безопасности, снятию торговых барьеров, а также поможет преодолеть неравенство в развитии разных регионов планеты и его следствие - миграционный кризис.

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