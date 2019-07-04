Часть столицы Венесуэлы осталась без электричества

4 июля 2019 03:28 (UTC+04:00)

Часть венесуэльской столицы Каракаса осталась без подачи электроэнергии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Мэр района Барута Дарвин Гонсалес сообщил, что сейчас активированы все имеющиеся планы действий в подобных чрезвычайных ситуациях.

"Авария прервала подачу электричества в Баруте, отчеты жителей свидетельствуют, что подача электричества остается стабильной только в Чулависте, Колинас-Бельо и Кумбрес-де-Курумо", - написал Гонсалес в своем микроблоге в Twitter.

По данным портала Nacional, подобные перебои наблюдаются уже третий день подряд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ОПЕК сделала свою работу, но но есть много неопределенностей
Энергетика 2 июля 19:03
Мадуро заявил, что Венесуэла будет внедрять связь 5G
Другие страны 29 июня 05:15
В Венесуэле предотвратили еще одну попытку госпереворота
Другие страны 27 июня 01:36
Не менее 12 человек погибли в результате взрывов на границе Колумбии и Венесуэлы
Другие страны 18 июня 23:20
В Венесуэле шестнадцать человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 17 июня 04:23
На границе Колумбии и Венесуэлы произошел взрыв
Другие страны 31 мая 07:27
Лента новостей
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Другие страны 03:05
Трамп посоветовал Ирану быть поосторожнее с угрозами об обогащении урана
США 02:50
В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
Арабские страны 02:29
В Турции нейтрализованы два боевика РПК
Турция 01:58
Россия выполнила контракт на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32 в Турцию
Россия 01:39
Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного удара
Арабские страны 01:34
В Люксембурге открывается 28-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Европа 01:27
У восточных берегов Камчатки произошло землетрясение
Россия 01:02
Африканский союз, ЕС и ООН призвали удвоить помощь мигрантам в Ливии после авиаудара
В мире 00:41