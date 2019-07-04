В Мексике федеральная полиция объявила забастовку

Небывалая в истории страны акция - национальная забастовка – объявлена федеральной полицией Мексики, самым боеспособным и наименее коррумпированным подразделением правоохранительных органов латиноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в специальном коммюнике организаторы акции, забастовка намечена на утро четверга по местному времени. По закону военные и полиция права на забастовку в Мексике не имеют.

Причиной протеста является намерение властей перевести полицейских в состав недавно созданной по инициативе президента страны Национальной гвардии. При этом полиция утверждает, что сотрудники теряют в зарплате и рабочих правах.

В среду власти предпринимали попытки добиться взаимопонимания с сотрудниками федеральной полиции, которые устроили митинг в районе Истапалапа в столице страны, а также на 10 часов перекрыли движение по федеральной трассе Мехико-Пачука. Результата эти переговоры пока не принесли, хотя министерство безопасности и гражданской защиты, которому подчиняется гвардия, уже пообещало, что ни права, ни зарплаты, ни выслуга лет или чины полицейских в случае перехода в ее состав не пострадают.

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