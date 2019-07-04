В Японии началась кампания перед выборами в верхнюю палату парламента

Избирательная кампания в преддверии запланированных на 21 июля выборов в Палату советников (верхнюю палату) парламента началась в Японии в четверг. Регистрацию кандидатов осуществляет министерство по административным делам и коммуникациям страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с проведенной в прошлом году избирательной реформой, количество членов верхней палаты после этих выборов увеличится с 242 до 245. Таким образом, оспариваться будут позиции 121 законодателя, у которых истекают выданные на шесть лет мандаты, и еще три новых места. В 2022 году, когда выборы коснутся другой половины верхней палаты, она будет расширена до 248 мест. Делается это для того, чтобы снизить разницу в "весе" голоса в округах с разной плотностью населения.

Из 124 депутатов 74 пройдут в парламент по одномандатным округам, еще 50 - по пропорциональной системе, в зависимости от того, какая партия получила больше голосов от избирателей. Для победы, гарантирующей абсолютное большинство (две трети мандатов), правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и младшему партнеру по коалиции - партии "Комэйто" - необходимо получить 53 места. Для сравнения, на прошлых выборах обе партии завоевали 69 мест, поэтому они имеют все шансы еще больше укрепить свое превосходство.

Как ожидается, в выборах примут участие от 340 до 360 кандидатов. Сейчас ЛДП и "Комэйто" имеют устойчивое большинство в обеих палатах парламента, что позволяет им без каких-либо проблем продвигать свои законопроекты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.