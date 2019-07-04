Объем внешней торговли Пекина с США в январе - мае упал на 32,6%

4 июля 2019 10:26 (UTC+04:00)

Объем внешней торговли столицы Китая с Соединенными Штатами за первые пять месяцев текущего года снизился на 32,6% в годовом выражении, до 72,33 млрд юаней ($10,52 млрд), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что общий объем внешней торговли города со странами и регионами мира в январе - мае этого года вырос на 7,5% в годовом выражении и составил 1,15 трлн юаней (порядка $167 млрд). При этом импорт увеличился на 8,9%, до отметки 955,56 млрд юаней (около $138,89 млрд), объем экспорта достиг 198,94 млрд юаней (около $28,92 млрд), что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет газета, в отличие от негативной тенденции в торговле с Соединенными Штатами, товарооборот Пекина с Европейским Союзом в январе - мае вырос на 22,1% в годовом выражении и составил 156,53 млрд юаней ($22,75 млрд). Объем торговли китайской столицы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в указанный период увеличился на 2,1%, до 103,06 млрд юаней ($15,05 млрд), а с Австралией вырос на 61,7%, до 84,94 млрд юаней ($12,35 млрд).

Среди основных статей импорта - товары машиностроения и электроники, а также высокотехнологичная продукция. Наибольшие объемы экспорта зафиксированы по таким направлениям, как продукция машиностроения и электроника, а также мобильные телефоны.

Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, в январе-мае этого года товарооборот между Китаем и США сократился в годовом исчислении на 14,5%, составив $209,68 млрд. При этом китайский экспорт в США за данный период уменьшился на 8,4%, до $160,12 млрд, импорт американской продукции сократился на 29,6%, до $49,57 млрд. В 2018 году товарооборот между Китаем и США достиг $633,52 млрд, увеличившись на 8,5%. При этом отрицательное сальдо США составило $323,32 млрд, увеличившись на 17,2%.

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