Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате

4 июля 2019 10:51 (UTC+04:00)

Основная причина происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ РФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также Шойгу доложил Путину о том, что поврежденный пожаром глубоководный аппарат ВМФ подлежит восстановлению. "Первая оценка - ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен", - сказал Шойгу, уточнив, что сейчас оцениваются сроки, в которые можно будет выполнить эти работы.

По словам министра, ядерная энергетическая установка на пострадавшем от пожара подводном аппарате полностью изолирована и в рабочем состоянии.

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