Первая саудовская женщина-посол вступила в должность в США

4 июля 2019 14:33 (UTC+04:00)

Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд вступила в должность посла Королевства Саудовская Аравия в США. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на официального представителя саудовского посольства в Вашингтоне Фахада Назира. Она стала первой в истории королевства женщиной, возглавившей зарубежное диппредставительство страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Принцесса Рима немедленно приступает к своим обязанностям по укреплению исторического партнерства между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами", - заявил Назир. Он также добавил, что "госпожа посол заставит Вашингтон по-новому взглянуть на меняющееся королевство".

Указ о назначении принцессы в феврале 2019 года подписал наследный принц и первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Рима бинт Бандар является дочерью принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипмиссию в Вашингтоне с 1983 по 2005 год. После этого он был назначен главой разведывательного управления королевства и совмещал должность шефа разведки с постом главы Совета национальной безопасности королевства.

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