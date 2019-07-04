Британия оценила задержание в Гибралтаре танкера с нефтью для Сирии

4 июля 2019 16:07 (UTC+04:00)

Британия приветствует действия властей Гибралтара, задержавших танкер, который перевозил нефть в Сирию, заявил официальный представитель канцелярии британского правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы приветствуем эти решительные действия, обеспечивающие реализацию санкций ЕС против сирийского режима. Мы одобряем решения властей Гибралтара, которые провели эту операцию. Все это должно подать ясный сигнал о том, что нарушение санкций недопустимо", - сказал журналистам в четверг представитель правительства.

Ранее в четверг стало известно, что власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.

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