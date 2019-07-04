Число погибших при прорыве дамбы на западе Индии достигло 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести после прорыва дамбы "Тиваре" в западном индийском штате Махараштра, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о шести погибших и 18 пропавших. Сильнейшие ливни, обрушившиеся на этот регион в воскресенье и продолжающиеся до сих пор, привели к прорыву дамбы. Это, в свою очередь, спровоцировало паводок, который затронул семь селений. Кроме того, 12 одноэтажных домов, находившихся ниже дамбы по течению, были ночью смыты потоками воды.

На месте продолжается спасательная операция. Власти штата не исключают, что со временем число погибших может значительно возрасти.

В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли обильные муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В Мумбаи начались серьезные проблемы с транспортным сообщением, рушатся жилые здания, а большинство государственных и частных учреждений остаются закрытыми. По состоянию на сегодняшний день в одном только штате Махараштра за последние несколько суток из-за непогоды погибли почти 30 человек. Синоптики, тем временем, полагают, что ливни не покинут этот регион в ближайшие дни.

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