Премьер Пакистана встретится с Трампом в США 22 июля

4 июля 2019 17:50 (UTC+04:00)

Премьер-министр Пакистана Имран Хан 22 июля в ходе своего визита в США встретится с президентом Дональдом Трампом. Об этом в четверг сообщает агентство AFP со ссылкой на Министерство иностранных дел Пакистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что во время встречи Хана и Трампа будут обсуждаться "важные региональные вопросы".

13 июня и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс сообщила, что Вашингтон и Исламабад сотрудничают по афганскому вопросу. В частности, пакистанские власти сейчас предпринимают усилия, направленные на то, чтобы убедить радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) вести переговоры о мире в Афганистане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Флориды призвали жителей убивать игуан
Другие страны 17:47
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Другие страны 17:23
Продление сделки ОПЕК+ сведет к минимуму вероятность переизбытка на рынке нефти - аналитик
Энергетика 16:00
В Иране назвали условия для начала переговоров с США
Другие страны 15:55
Первая саудовская женщина-посол вступила в должность в США
Другие страны 14:33
В Анкаре заявили о возможности начала поставок С-400 на следующей неделе
Турция 13:59
Лента новостей
Минналогов Азербайджана внедряет кассовые аппараты нового поколения
Экономика 18:32
Граждане Азербайджана смогут обращаться в службы занятости в электронном виде
Бизнес 18:27
В связи с повышением зарплат в Азербайджане у 94 тысяч человек увеличится пенсия более чем на 30 процентов
Общество 18:17
В Баку проходит очередная сессиия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Политика 18:05
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 18:00
Азербайджанская компания Texno Gallery незначительно увеличила объемы продаж
Бизнес 17:57
Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане
Другие страны 17:52
Власти Флориды призвали жителей убивать игуан
Другие страны 17:47
Иран действует под полным контролем МАГАТЭ, заявили в МИД России
Другие страны 17:44