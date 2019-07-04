Премьер Пакистана встретится с Трампом в США 22 июля

Премьер-министр Пакистана Имран Хан 22 июля в ходе своего визита в США встретится с президентом Дональдом Трампом. Об этом в четверг сообщает агентство AFP со ссылкой на Министерство иностранных дел Пакистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что во время встречи Хана и Трампа будут обсуждаться "важные региональные вопросы".

13 июня и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс сообщила, что Вашингтон и Исламабад сотрудничают по афганскому вопросу. В частности, пакистанские власти сейчас предпринимают усилия, направленные на то, чтобы убедить радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) вести переговоры о мире в Афганистане.

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