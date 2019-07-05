США и Китай продолжат торговые переговоры на следующей неделе в Пекине

Делегация США планирует посетить Пекин на следующей неделе для возобновления торговых переговоров между двумя странами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников издания, успех консультаций во многом будет зависеть от того, выполнит ли Вашингтон в ближайшее время обещание о частичном приостановлении санкций против китайской компании Huawei. Если Пекин увидит первые практические шаги в этом направлении, то в ответ начнет наращивать закупки в США сельскохозяйственной продукции, в том числе соевых бобов.

Решение о возобновлении торговых переговоров было достигнуто на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который прошел 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на китайские товары стоимостью $300 млрд, а также смягчить ограничения на деятельность Huawei. В ответ китайская сторона выражала готовность наращивать объемы закупок американской сельскохозяйственной продукции.

Однако Пекин перед тем, как пойти на это, хочет посмотреть, каким образом Вашингтон начнет выполнять обещание Трампа в отношении Huawei, пояснил источник газеты в американских властных структурах. Он полагает, что в самые ближайшие дни Белый дом сделает соответствующее заявление, в котором будут разъясняться условия возобновления работы американских поставщиков с Huawei.

По словам источника, если стороны не сумеют прийти к компромиссу по этим вопросам, то переговоры будут считаться проваленными, и Вашингтон тогда приступит к введению тарифов на китайские товары.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний (11-й) раунд таких консультаций прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство КНР ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.

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