В США вооруженный мужчина ранил трех человек в центре крови

По меньшей мере три человека получили ранения после нападения мужчины в центре переливания крови в американском штате Виргиния, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг в центре Octapharma Plasma в городе Питерсберг. Как сообщили в полиции, вооруженный "режущим инструментом" неизвестный зашел в здание и ранил несколько человек.

Три человека были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое.

Как сообщает телеканал, полиция задержала подозреваемого, он был помещен под стражу. По данным источников, сотрудники правоохранительных органов уже провели обыск в его доме.

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