В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании

5 июля 2019 11:32 (UTC+04:00)

Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, речь идет о 23-летнем подданном Испании, который "превратился в приоритетную цель для всей полиции" королевства. Операция началась после того, как стражи порядка обратили внимание на серию возможных афер, которые затронули множество жителей страны и имели схожие характеристики.

Как отметили в гражданской гвардии, речь шла о махинациях, совершенных в основном за счет продажи товаров потребительской электроники в мошеннических онлайн-магазинах через сайты, скопированные с полностью легальных магазинов. Одной из общих черт этих создаваемых интернет-страниц было их непродолжительное существование. За короткий промежуток времени веб-сайт активно рекламировался в основных поисковых системах с заманчивыми предложениями для привлечения наибольшего числа потенциальных покупателей в кратчайшие сроки.

Стражи порядка полагают, что ежемесячных доход подозреваемого от преступной деятельности иногда превышал €300 тыс. В ходе операции были задержаны еще два человека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Франция усиливает контроль на границе с Испанией
В мире 08:14
Британия оценила задержание в Гибралтаре танкера с нефтью для Сирии
Другие страны 4 июля 16:07
Казахстан принимает меры для наращивания транзитных потоков из Китая
Бизнес 4 июля 14:46
Ученые выяснили, что молоко снижает риск развития рака и диабета
Другие страны 4 июля 14:11
Новым председателем Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли
Другие страны 3 июля 15:28
Французские следователи проводят обыски в штаб-квартире Renault
Другие страны 3 июля 14:27
Лента новостей
Узбекнефтегаз и CNPC работают над четвертой веткой газопровода Узбекистан-Китай
Энергетика 11:40
Успешно продолжается кампания « Принеси Визу, Получи ВИЗУ»
Финансы 11:40
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 11:33
Агентство пищевой безопасности Азербайджана усиливает контроль над качеством масел
Общество 11:32
Власти Австралии рекомендовали освобожденному студенту не возвращаться в КНДР
Другие страны 11:31
Народный Банк Казахстана объявляет тендер на ремонтные работы
Тендеры 11:29
Производство бумаги в Казахстане почти достигло $68 млн
Бизнес 11:26
В Узбекистане построят самый высокий небоскреб в регионе Центральной Азии
Бизнес 11:21
В ЮАР три человека погибли и 43 пострадали в ДТП с автобусом
Другие страны 11:17