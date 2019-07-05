Сеул и Вашингтон не обсуждают возобновление работы Кэсонского технопарка на границе с КНДР

5 июля 2019 12:20 (UTC+04:00)

Южная Корея и США не ведут переговоров о возобновлении работы технопарка в Кэсоне на границе с КНДР и туристического комплекса в горах Кымгансан. Об этом в пятницу сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Министерства объединения Республики Корея Ким Ын Хана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно достигнутым договоренностям (во время сентябрьского саммита лидеров двух корейских государств - прим. ТАСС), технопарк в Кэсоне и туристический комплекс Кымган откроются, как только сложатся подходящие условия", - цитирует агентство заявление Ким Ын Хана. По его словам, сейчас США и Республика Корея "не ведут никаких дискуссий по этому поводу".

В четверг в СМИ появилась информация о том, что якобы на фоне прогресса в отношениях США и КНДР американское правительство положительно высказалось о возобновлении работы промышленного комплекса в Кэсоне и туристического направления в горах Кымгансан на территории КНДР.

Технопарк в Кэсоне был открыт в 2004 году и стал одним из совместных проектов КНДР и Республики Корея. На его территории располагались 124 южнокорейских предприятия, на которых работали 54 тыс. граждан КНДР. Однако промышленный комплекс был закрыт в 2016 году после проведения КНДР ядерных и ракетных испытаний. Также заморожено исполнение двустороннего туристического проекта в горах Кымгансан. В сентябре 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне договорились нормализовать работу Кэсонского технопарка и возобновить реализацию проекта в горах Кымгансан.

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