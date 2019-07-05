Jaguar Land Rover инвестирует сотни миллионов фунтов в создание электромобилей

5 июля 2019 16:38 (UTC+04:00)

Британская компания Jaguar Land Rover инвестирует сотни миллионов фунтов стерлингов в проект по созданию ряда электромобилей на своем заводе в Бирмингеме, что позволит гарантировать сохранение 2,7 тыс. рабочих мест, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На первом этапе реализации своих планов компания будет производить электрическую версию представительского седана Jaguar XJ. "Будущее мобильности - электрическое, поэтому, являясь дальновидной британской компанией, мы стремимся создать в Соединенном Королевстве новое поколение машин с нулевым уровнем выброса", - сказал генеральный директор Jaguar Land Rover Ральф Спет.

Свое объявление британский автопроизводитель назвал значительным шагом в выполнении обязательства компании по предложению клиентам с 2020 года электрифицированных вариантов всех своих новых моделей Jaguar и Land Rover.

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