ЮНЕСКО включила в Список всемирного наследия природные объекты в Китае и Иране

Убежища перелетных птиц вдоль побережья Желтого моря и залива Бохайвань в Китае включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято в пятницу на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приливные зоны Желтого моря и залива Бохайвань имеют глобальное значение для многих видов перелетных птиц, которые используют Восточноазиатский-Австралазийский пролетный путь. Эти птицы, некоторые из которых находятся под наиболее серьезной угрозой исчезновения, зависят от береговой линии как места остановки для гнездования, линьки, отдыха и зимовки", - поясняется в сообщении.

На сессии также принято решение включить в Список всемирного наследия иранскую часть Гирканских лесов, с соответствующим предложением выступил Иран. Как отмечается в сообщении, Гирканские леса образуют уникальный лесной массив протяженностью 850 км вдоль южного побережья Каспийского моря. История этих широколиственных лесов насчитывает от 25 до 50 млн лет, когда они покрывали большую часть этого региона.

По данным ЮНЕСКО, площадь этого древнего лесного массива сократилась в период четвертичного оледенения, но после нормализации климата лиственные леса вновь заполнили освободившуюся от льда территорию. На сегодняшний день здесь зарегистрировано 180 видов птиц, типичных для широколиственных лесов умеренного пояса, а также 58 видов млекопитающих, включая редкого персидского леопарда.

43-я сессия Комитета всемирного наследия начала работу в Баку 30 июня и продлится до 10 июля. На ней будут рассмотрены 35 заявок на включение в Список всемирного наследия, в том числе 27 культурных, 6 природных и двух смешанных - культурно-природных объектов. Среди претендентов - предложенные Россией памятники древнего Пскова, объединяющие 18 объектов.

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