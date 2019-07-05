Байден назвал бредом позицию Трампа в торговой войне с Китаем

Представление президента Дональда Трампа о том, что торговая война США и Китая способна принести пользу одной из сторон, абсурдно. Такое мнение высказал бывший американский вице-президент Джо Байден в опубликованном в пятницу интервью телекомпании CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Идея о том, что торговое сражение имеет какой-то смысл или приносит пользу кому-либо, бредова", - заявил Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. По его оценке, последствия такого торгового конфликта "убийственны для американских фермеров и промышленников".

Бывший вице-президент напомнил, что предыдущая администрация Барака Обамы в вопросах безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе откровенно действовала по отношению к Китаю с позиции силы, в том числе в вопросе создания зон, закрытых для военных самолетов. "Я тогда сказал, что наши стратегические бомбардировщики Б-52 так или иначе будут летать через бесполетные зоны. Мы США являемся тихоокеанской державой и никуда не уйдем, именно поэтому в регионе поддерживается безопасность. И они китайцы поняли это", - продолжал Байден.

С его точки зрения, администрация Трампа плохо справляется с проблемами, которые создает Китай Соединенным Штатам. "Китайцы крадут секреты категории интеллектуальной собственности и кибербезопасности. Трамп думает, что все дело состоит в торговых дефицитах и профицитах. Это не так", - утверждал он.

Решение о возобновлении торговых переговоров было достигнуто на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который прошел 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на китайские товары стоимостью $300 млрд, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ китайская сторона выражала готовность наращивать объемы закупок американской сельскохозяйственной продукции.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний (11-й) раунд таких консультаций прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство КНР ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.

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