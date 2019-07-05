На востоке Канады установилась аномальная 40-градусная жара

5 июля 2019 23:01 (UTC+04:00)

Аномально жаркая погода установилась в провинциях Восточной Канады. Об этом в пятницу говорится в сообщении Национального метеобюро страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Синоптики выпустили предупреждение о жаре в провинциях Квебек, Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Онтарио, где воздух местами прогреется до 40 и выше градусов Цельсия. Отмечается, что аномально высокая температура продержится как минимум до субботы.

В Оттаве, по свидетельству корреспондента ТАСС, в пятницу после полудня столбики термометров поднялись уже до 33 градусов Цельсия, на улицах заметно меньше людей. По сообщению местной метеорологической службы, с учетом влажности воздух местами прогрелся до 39-42 градусов. Вечером ожидается гроза с порывами ветра до 25 м/с, которая лишь на время остудит воздух. В субботу в столице снова будет жарко - до 40 градусов.

Традиционно в такую погоду в зоне риска находятся лица с хроническими заболеваниями, граждане, имеющие психические расстройства, а также одинокие люди и горожане, которые проводят много времени в помещениях без кондиционера. Медики рекомендуют жителям затронутых жарой регионов Канады как можно меньше времени проводить на улице, больше пить воды, обязательно носить головные уборы.

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