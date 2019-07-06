Более 30 департаментов Франции ввели ограничения на использование воды

6 июля 2019 10:58 (UTC+04:00)

Меры экономии воды введены в 32 департаментах Франции из-за угрозы засухи, при этом в некоторых объявлена кризисная ситуация, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в департаментах Луара, Индр, Алье, Атлантическая Луара и Вандея (центральная и южная часть страны). Там был введен запрет на использование воды "не в приоритетных целях", который касается и сельского хозяйства. В первую очередь, согласно правилам, должны обеспечиваться нужды здравоохранительных учреждений и санитария, решаться вопросы общественной безопасности и доступа к питьевой воде.

"В последние дни департамент Вандея столкнулся с высокими температурами, не было зафиксировано существенных осадков", - приводит газета заявление местной префектуры, которая призывает граждан "умерить потребление водных ресурсов".

Власти Атлантической Луары заявили о запрете снабжать водой души на пляжах и городские фонтаны, а также мыть личные автомобили, здания и дороги, наполнять бассейны и иные искусственные водоемы.

По данным бюро геологических и горных исследований, во многих местах уровень грунтовых вод является "неудовлетворительным" и "более низким", чем в 2018 году. Этим летом, которое, как ожидается, будет теплее, чем обычно, специалисты бюро ожидают проблемы в ряде регионов, в том числе на юге Эльзаса и в Бургундии.

Июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений во Франции, в ряде городов были установлены исторические температурные рекорды, и даже после прохождения волны жаркого воздуха из Сахары в центральных районах страны температура держится на уровне плюс 30-33 градусов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Франция поставит Индии первый истребитель Rafale в течение двух месяцев
Другие страны 09:56
Макрон: Франция готовит к саммиту "семерки" в Биаррице пакет мер по содействию женщинам
Европа 5 июля 23:12
Франция усиливает контроль на границе с Испанией
В мире 5 июля 08:14
Казахстан и французская Total договорились о продолжении сотрудничества
Энергетика 4 июля 20:13
Французские следователи проводят обыски в штаб-квартире Renault
Другие страны 3 июля 14:27
Во Франции парламент запретил физические наказания детей
Другие страны 3 июля 11:02
Лента новостей
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Бизнес 12:02
Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов
Другие страны 11:53
Очередной торговый дом Азербайджана откроется в Китае
Экономика 11:49
В Губе пройдет гастрономический фестиваль
Экономика 11:30
Военные покидают казахстанскую Арысь после трагедии
Казахстан 11:25
В США под видом флешмоба на День независимости украли вещи на $30 тыс.
Другие страны 11:23
Страны Центральной Азии создадут единый рынок электроэнергии
Энергетика 11:14
BP не планирует участвовать в создании компании по эксплуатации TANAP
Энергетика 11:06
Новая кампания от Azercell
ИКТ 11:01