В США под видом флешмоба на День независимости украли вещи на $30 тыс.

6 июля 2019 11:23 (UTC+04:00)

Группа молодых людей под видом флешмоба похитила из магазина в штате Висконсин вещи на $30 тыс. в преддверии Дня независимости. Налет был совершен за 30 секунд, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Камеры наблюдения сняли в подробностях преступление, совершенное вечером 2 июля. На видео, размещенном в Facebook органов правопорядка, видно, как около 10 человек под видом покупателей пришли в магазин спортивного и походного инвентаря The North Face, сорвали товары с вешалок и скрылись.

"Грабители забрали изделий столько, сколько могли унести, покинули магазин и разбежались по машинам", - приводит телеканал слова сержанта полиции Аарона Скаффера.

По его мнению, злоумышленники устроили своеобразный флешмоб и скрылись на трех машинах. Сотрудники магазина не пытались помешать грабителям, просто поставив правоохранительные органы в известность о случившемся.

Органы правопорядка объявили в розыск грабителей, выложив их снимки в Facebook. Не исключается, что эти же люди устроили аналогичный налет в торговом центре по соседству в День независимости.

4 июля 2019 года жители США в 243-й раз отметили главный национальный праздник страны - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу Соединенных Штатов от британского владычества. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить его среди населения, поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.

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