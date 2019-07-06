Netflix откажется от сцен с курением в фильмах и сериалах, разрешенных для детей

6 июля 2019 13:20 (UTC+04:00)

Американский стриминговый сервис Netflix откажется от демонстрации табачных изделий в фильмах и сериалах, разрешенных к показу детям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным данным, отныне во всех будущих проектах, показ которых не ограничен для детей младше 14 лет (в случае с сериалами) и 13 лет (в случае с полнометражными фильмами), компания откажется от демонстрации курения как обычных, так и электронных сигарет. В картинах, рассчитанных на более взрослую аудиторию, актеры также будут избегать употребления никотина кроме случаев, когда это "важно для воплощения художественного замысла или передачи культурно-исторического контекста".

Руководство стримингового сервиса подчеркнуло, что до конца этого года зрителей начнут предупреждать перед просмотром о том, что в том или ином фильме присутствуют сцены употребления табака.

"Netflix полностью поддерживает художественное выражение, - заявили в компании. - Но мы также понимаем, что курение опасно и может негативно влиять на молодых людей, если демонстрируется в позитивном ключе".

Телеканал отмечает, что на такой шаг в компании решились после того, как организация The Truth Initiative ("Инициатива правды") выпустила отчет, по данным которого, Netflix чаще других стриминговых сервисов показывает в своих фильмах и сериалах сцены с курением. Эксперты отметили, что количество сцен, в которых присутствуют табачные изделия, особенно сильно выросло в 2016-2017 годах.

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