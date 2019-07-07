В Афганистане произошел взрыв

По меньшей мере один человек погиб, еще 20 пострадали в результате взрыва, произошедшего в городе Газни, - административном центре одноименной провинции на востоке Афганистана. Об этом в воскресенье в Twitter сообщило агентство Pajhwok, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что большинство пострадавших - школьники. Информации о состоянии их здоровья, а также о том, где именно произошел взрыв, не поступало.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

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