В ДРК девять человек погибли в ДТП с автобусом

7 июля 2019 17:43 (UTC+04:00)

Пассажирский автобус попал в ДТП на западе Демократической Республики Конго (ДРК), в результате девять человек погибли, 47 получили ранения, сообщает местная радиостанция Radio Okapi, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошёл в субботу в провинции Квилу на юге ДРК недалеко от города Киквит. Автобус направлялся в столицу Киншаса, когда произошло его столкновение с тремя автомобилями. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.

По словам заместителя мэра города Киквит Жан-Клода Мунгала, автобус также нарушил правила перевозки пассажиров, так как помимо людей в нем находились грузы, среди которых были козы и кукуруза.

Как сообщает радиостанция, все пострадавшие были доставлены в больницу города Киквит.

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