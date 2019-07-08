Новый президент Латвии вступил в должность

Бывший судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс официально вступил в понедельник в должность президента Латвии. Он принес присягу перед избравшим его в конце мая Сеймом (парламентом) республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду почитать священными и соблюдать конституцию Латвии и законы государства. По отношению ко всем я буду справедлив и обязанности буду исполнять по доброй совести", - пообещал Левитс.

После присяги в Сейме началась церемония награждения нового президента государственными наградами Латвии. Затем Левитс возложит цветы к памятнику первому президенту Латвии Янису Чаксте на Лесном кладбище и к главному монументу страны - памятнику Свободы, а также выступит с обращением к жителям республики. После этого состоится символическая церемония передачи президентского поста в Рижском замке - резиденции главы государства. В завершении дня в Латвийской национальной библиотеке состоится прием в честь инаугурации Левитса.

Эгилс Левитс был избран на пост главы государства 29 мая открытым голосованием парламентариев - его кандидатуру поддержал 61 депутат из 100. Левитса на эту должность выдвинули партии правящей коалиции Латвии. Срок полномочий предыдущего главы государства Раймондса Вейониса, ставшего президентом в 2015 году, истек 7 июля.

Левитс был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма, министром юстиции республики и судьей Европейского суда по правам человека. Он является одним из авторов концепции Декларации о восстановлении независимости Латвии 4 мая 1990 года, а также автором принятой в 2014 году преамбулы к конституции Латвии. В 2015 году Левитс уже баллотировался на пост президента, но уступил Вейонису, который был избран на эту должность.

После своего избрания на должность главы государства Левитс заявил, что намерен стать "президентом всего народа Латвии вне зависимости от национальности и религиозного исповедания". Среди приоритетов своей работы он назвал борьбу с бедностью и неравенством, преодоление раскола в латвийском обществе и создание в стране общего информационного поля. Кроме того, по его словам, Латвия заинтересована в хороших соседских отношениях с Россией, которые она должна выстраивать через Евросоюз.

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