Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции

8 июля 2019 15:15 (UTC+04:00)

Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции. Трансляцию церемонии вело греческое государственное телевидение ERT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мицотакис поклялся соблюдать конституцию и законы страны, а также служить интересам греческого народа. Церемония проводилась в президентском дворце в присутствии главы государства Прокописа Павлопулоса.

Ранее президент дал Мицотакису мандат на формирование правительства. Его состав, как ожидается, будет объявлен в понедельник.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Из Елисейского дворца похитили несколько произведений искусства
Другие страны 13:28
Визит Макрона в Сербию состоится 15 июля
Другие страны 11:55
В Кыргызстане пройдет первый Экономический форум ЕС-ЦА
Центральная Азия 10:50
Новый президент Латвии вступил в должность
Другие страны 10:25
Новый премьер-министр Греции принесёт присягу 8 июля
В мире 03:20
Ципрас поздравил Мицотакиса с победой на выборах
Европа 00:12
Лента новостей
Казахстанский завод приступит к производству биоэтанола
Бизнес 15:42
Бахрам Багирзаде: Включение исторического центра Шеки и Дворца шекинских ханов в список ЮНЕСКО – признание вклада Азербайджана в мировую культуру
Социум 15:40
Сбой в электросетях на западе Турции привел к ряду проблем
Турция 15:38
Гимнастка Марина Некрасова на XXX летней Универсиаде завоевала для Азербайджана первую золотую медаль
Общество 15:34
Узбекистан начнет строить новый меткомплекс в августе
Бизнес 15:33
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону вопросы взаимодействия по Сирии
Другие страны 15:31
«Тойота Кавказ» планирует открытие сервиса в Батуми (Эксклюзив)
Грузия 15:25
В Турции могут увеличить налог на выезд из страны
Турция 15:21
Иран планирует крупный нефтехимический проект
Экономика 15:14