Путин и Нетаньяху обсудили по телефону вопросы взаимодействия по Сирии

8 июля 2019 15:31 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону взаимодействие двух стран по сирийскому урегулированию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рассматривались вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении с учетом итогов трехсторонней встречи секретарей советов безопасности России, Израиля и США 25 июня с.г.", - отметили в пресс-службе.

"В частности, отмечена важность дальнейшей координации по линии военных ведомств", - говорится в сообщении.

Путин и Нетаньяху также условились о продолжении личных контактов, отметили в Кремле. Кроме того, российский лидер пригласил премьера Израиля посетить Москву в будущем году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В разговоре, который состоялся по инициативе израильской стороны, обсуждены также "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах".

Нетаньяху также выразил Путину соболезнования в связи трагической гибелью российских моряков в Баренцевом море.

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