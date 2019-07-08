У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

8 июля 2019 23:45 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 18.52 по времени UTC. Эпицентр располагался в 134 километрах к западу от города Тернате. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Ирана достигло 64
Иран 8 июля 17:03
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
Иран 8 июля 11:37
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Другие страны 7 июля 20:00
Индонезия обязала иностранные компании вывезти 49 контейнеров с токсичными отходами
Другие страны 6 июля 10:35
В Каспийском море зарегистрированы подземные толчки
Происшествия 6 июля 10:33
Землетрясение в Калифорнии вызвало повреждения ряда зданий
США 6 июля 08:54
Лента новостей
Боевики обстреляли семь населенных пунктов в провинциях Хама и Латакия
Арабские страны 00:36
Болтон предупредил, что США лишь начинают применять против Ирана масштабные санкции
США 00:28
На акции у парламента Грузии произошел инцидент
Грузия 00:16
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного благоустроенного двора в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)
Общество 8 июля 23:34
В Сумгайыте стартовал молодежный проект «Летняя школа» (ФОТО)
Общество 8 июля 23:17
Президент Совета Европейского союза Дональд Туск прибыл с визитом в Азербайджан
Политика 8 июля 23:00
В ООН прокомментировали превышение Ираном уровня обогащения урана
В мире 8 июля 22:56
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, получающими лечение в ряде медицинских учреждений Баку (ФОТО)
Общество 8 июля 22:43
Гравитационные волны углубили загадку расширения Вселенной
В мире 8 июля 22:29