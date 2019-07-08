У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 18.52 по времени UTC. Эпицентр располагался в 134 километрах к западу от города Тернате. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

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