В Мексике задержали 228 мигрантов из стран Центральной Америки

Сразу 228 мигрантов из стран Центральной Америки были задержаны мексиканскими властями по пути в США в южном штате Чьяпас, сообщает в понедельник министерство безопасности и гражданской защиты латиноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, мигранты были спрятаны в кузове трейлера, который якобы перевозил газированные напитки. Вместе с мигрантами, доставленными в миграционную службу, задержаны также два перевозивших их человека.

Все мигранты являются уроженцами Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы для борьбы с нелегальной миграцией. Мехико обязался отправить на границу до шести тысяч солдат национальной гвардии.

Президент США Дональд Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе. Минобороны Мексики сообщило о развертывании по всей стране более 21 тысячи человек для противодействия нелегальной миграции из Центральной Америки в сторону США.

Всего с декабря 2018 по июнь 2019 года в Мексике были задержаны почти 106 тысяч иностранцев, на родину депортированы 77,5 тысячи из них.

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