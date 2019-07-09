Власти Японии не собираются снимать торговые ограничения с Южной Кореи

Япония не собирается снимать торговые ограничения, введенные в отношении Южной Кореи, как и обсуждать с южнокорейской стороной этот вопрос. Об этом во вторник заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Введенные ограничения] - не предмет для консультаций [с Южной Кореей]. Их отмена также не рассматривается", - отметил он.

Ранее газета Yomiuri сообщила, что представители двух стран на этой неделе намереваются провести в Токио переговоры, на которых будут обсуждаться принятые японской стороной меры по ужесточению контроля за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов.

1 июля японское правительство приняло решение ужесточить контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения.

Отношения между Токио и Сеулом резко обострились после того, как осенью 2018 года Верховный суд Республики Корея вынес решение о выплате компенсаций четырем бывшим работникам японской компании, которая сейчас носит название Nippon Steel & Sumitomo Metal. Суд признал, что во время Второй мировой войны этих людей мобилизовали и принудили к подневольному труду на одном из предприятий фирмы. Правительство Японии отвергает подобные судебные решения и настаивает на том, что вопрос о компенсациях был окончательно решен при нормализации отношений между Токио и Сеулом в 1965 году.

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