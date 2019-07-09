США поставили в Индию очередную партию из двух вертолетов Chinook

9 июля 2019 10:27 (UTC+04:00)

Американская корпорация Boeing поставила Индии очередную партию из двух тяжелых военно-транспортных вертолетов Boeing CH-47F Chinook из 15 заказанных. Вертолеты доставлены в порт Мундра в штате Гуджарат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Затем Chinook будут переправлены в Чандигарх, где позже пройдет официальная церемония принятия их на вооружение. Это уже вторая партия вертолетов, переданных США, первая партия из четырех таких машин поступила в Индию в феврале текущего года.

Индийско-американский контракт на поставку 15 вертолетов Chinook на сумму $1,1 млрд был подписан в сентябре 2015 года. В рамках контракта предусмотрен опцион на приобретение еще семи вертолетов этого типа. Chinook поступят в 126-й полк в Чандигархе, где заменят три тяжелых вертолета Ми-26, которые ВВС Индии получили из СССР в 1986 году.

"Чинук" может перевозить до 50 военнослужащих в полной экипировке или груз массой 12,7 тонн. Вертолет этого типа был выбран индийской стороной в ходе тендера, в котором также участвовал российский вертолет Ми-26.

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