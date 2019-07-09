Хайнань в первой половине года инвестировал более $880 млн в транспортную инфраструктуру

9 июля 2019 10:56 (UTC+04:00)

Инвестиции правительства южной китайской провинции Хайнань в транспортную инфраструктуру региона в первой половине этого года составили 6,08 млрд юаней (около $881 млн), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили изданию в Управлении транспорта провинции, почти половина этих средств - 2,6 млрд юаней ($377,4 млн) - была израсходована на шесть крупных проектов по развитию дорожной сети в сельской местности. В этом году планируется начало работ по прокладке 10 автотрасс с общим объемом финансирования около 11,6 млрд юаней (около $1,68 млрд).

В ведомстве отметили, что благодаря усилиям властей объем перевозок автомобильным транспортом в первой половине этого года возрос на 8,4% в годовом выражении и достиг 61,8 млн тонн. Объемы перевозок водным транспортом увеличились на 6% - до 52,01 млн тонн. Контейнерные перевозки выросли на 17,8% до 1,31 млн единиц.

Как отметило издание, приоритетное значение власти придают развитию портовой инфраструктуры провинции. Грузооборот портов региона в первой половине этого года вырос на 7,1% в годовом выражении и составил 102 млн тонн, при этом грузоперевозки в города Китая и в зарубежные страны увеличились, соответственно, на 4 и 23,7%.

Ключевым направлением развития морских грузоперевозок является дальнейшая интеграция Хайнаня в международные торговые пути, а также развитие транспортного сообщения с портами Гонконга и Шанхая.

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