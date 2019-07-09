Россия поставит Индии С-400 к 2024-2025 году

Россия завершит поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" к 2024-2025 году. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первая система будет поставлена в течение 24 месяцев после перечисления авансового платежа. Таким образом, Индия начнет получать С-400 в конце 2020 года или несколько позже. Каждый из четырех последующих комплектов будет поставлен с определенной периодичностью в течение последующих нескольких лет. Таким образом, поставка Индии С-400 завершится к 2024-2025 году", - проинформировал Дрожжов, добавив, что ЗРС будет поставлена Нью-Дели в полной комплектации.

По его словам, система С-400 пользуется большой популярностью на мировом рынке вооружений. "У нас достаточно много обращений на поставку С-400", - добавил замдиректора ФСВТС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.