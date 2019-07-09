Египет обратился в Интерпол из-за продажи в Лондоне бюста Тутанхамона

Египетские власти попросили Интерпол о содействии в установлении местоположения проданного на прошлой неделе в Лондоне почти за $6 млн (£4 млн 746 тыс.) древнего каменного бюста египетского фараона Тутанхамона, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Торги провел 4 июля аукционный дом Christie's. Это вызвало недовольство со стороны Египта, власти которого давно выдвигают требования о возвращении артефактов, найденных в свое время зарубежными археологами и незаконно вывезенными из страны.

По данным AFP, египетские прокуроры по требованию Национального комитета по репатриации предметов древности обратились в Интерпол с просьбой выпустить ордер на отслеживание подобных реликвий, на которые, предположительно, отсутствуют необходимые документы, подтверждающие законность продажи. "Комитет выражает серьезное недовольство таким непрофессиональным поведением - продажей египетских древностей без предоставления документов о владении и доказательств, подтверждающих их легальный вывоз из Египта", - указал комитет в заявлении.

Голова Тутанхамона, изображенного в образе бога солнца Амона, земным воплощением которого считался молодой фараон, находится в частной коллекции и не выставлялась на торги с 1985 года. Как скульптура попала в Европу, доподлинно неизвестно. Christie's указывает, что в 60-х годах она входила в собрание немецкого аристократа и коллекционера Вильгельма Турн-и-Таксиса. В аукционном доме сообщили, что уведомили о факте проведения аукциона власти Египта.

Тутанхамон правил Египтом в 1332-1323 годах до н. э. Его гробница не была разграблена и сохранилась в неприкосновенности до момента ее открытия в 1922 году англичанами Говардом Картером и Гербертом Карнарвоном. Ее обнаружение считается крупнейшим археологическим открытием XX века, вызвавшим резкий рост интереса мировой общественности к Древнему Египту.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.