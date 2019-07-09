Власти Китая приговорили к смертной казни водителя, въехавшего в толпу школьников

9 июля 2019 13:16 (UTC+04:00)

Народный суд промежуточной инстанции города Хулудао (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) во вторник приговорил к смертной казни водителя, совершившего наезд на группу школьников, жертвами которого стали шесть человек, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"9 июля в 14:00 по местному времени (09:00 мск) Народный суд промежуточной инстанции города Хулудао провинции Ляонин приговорил обвиняемого по фамилии Хань к пожизненному лишению политических прав, признал его виновным в совершении преступления, ведущего к нарушению общественной безопасности, и приговорил к смертной казни", - передает портал.

Как сообщает Sina, результаты расследования показали, что 29-летний мужчина совершил наезд на школьников умышленно. В качестве причин его поведения указаны семейные разногласия, а также материальные проблемы, которые испытывал обвиняемый.

Инцидент произошел 22 ноября 2018 года в городе Хулудао, когда двигающийся по улице Хунци автомобиль марки Audi при приближении к воротам одной из местных школ выехал на встречную полосу и на полной скорости въехал в толпу учеников начальных и средних классов, которые переходили дорогу около учебного заведения. В результате наезда шесть человек погибли, еще 20 получили травмы разной степени тяжести.

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