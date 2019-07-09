В Италии предлагают повысить до €1 млн штраф за несанкционированный заход в порты

9 июля 2019 14:32 (UTC+04:00)

Одна из двух правящих партий Италии - "Лига" - предложила повысить штрафы за несанкционированный заход судов в национальные порты. Как сообщает во вторник агентство ANSA, соответствующая поправка к ранее предложенному закону была представлена в нижней палате парламента, передает Trend citing to Reuters.

Первоначально размер штрафов устанавливался на уровне от €10 тыс. до €50 тыс. Теперь предлагается повысить эту сумму, назначив минимальный порог на уровне €150 тыс. Максимально штраф может достигать € 1 млн.

Ранее о намерении повысить штрафы объявил вице-премьер и глава МВД Италии, лидер "Лиги" Маттео Сальвини. Он же выступил автором закона о безопасности, в котором вводились штрафные санкции.

Сальвини запретил судам неправительственных организаций с мигрантами на борту заходить в итальянские порты. Тем не менее, этот запрет был уже дважды нарушен - сначала немкой Каролой Ракете, капитаном судна Sea Watch 3, а затем экипажем Alex. Оба судна доставили на итальянский остров Лампедуза по 40 мигрантов. В обоих случаях экипажам предъявили обвинения в причастности к незаконной перевозке людей. Итальянские власти конфисковали оба судна.

Примечательно, что до Лампедузы из Ливии и Туниса продолжают добираться и несанкционированно высаживаться мигранты, прибывающие самостоятельно на небольших лодках.

Пришедшее к власти в июне прошлого года правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться пресечения потока нелегалов. МВД страны запретило прием кораблей НПО, занимающихся спасением мигрантов, а также ограничило высадку мигрантов с кораблей европейских миссий, добиваясь их доставки в другие порты Европы.

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