Трамп счел неприемлемым, что Индия "упивается успехом" по введению пошлин

9 июля 2019 17:33 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия уже давно "упивается успехом" в связи с введением пошлин на американские товары и это больше неприемлемо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Индия в середине июня повысила импортные пошлины на 28 товаров из США, это стало ответом на повышение американских тарифов на ввоз индийских стали и алюминия. Индия планировала повысить импортные тарифы еще в августе прошлого года, но Нью-Дели несколько раз откладывал такое решение.

Власти страны объясняли это тем, что переговоры с Вашингтоном по поводу пошлин продолжаются.
Также сообщалось со ссылкой на газету Economic Times и ее источники, что крупная торговая делегация из США в ближайшие дни посетит Нью-Дели, этот визит ознаменует собой возобновление диалога между двумя странами по ввозным пошлинам.

"Индия давно упивается успехом (в связи с - ред.) введением пошлин на американские товары. Это больше неприемлемо", - заявил американский президент в Twitter.

В марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Индия, которая является вторым по величине в мире производителем стали, восприняла это решение негативно и заявила о неприемлемости односторонних ограничений в торговле.

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