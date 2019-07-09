Правительство Франции введет экологический налог на авиабилеты с 2020 года

9 июля 2019 17:49 (UTC+04:00)

Французское правительство намерено ввести с 2020 года экологический налог на авиабилеты на рейсы с вылетом из Франции. Об этом сообщила во вторник министр по делам транспорта Франции Элизабет Борн на пресс-конференции по итогам заседания Совета по защите экологии, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром мы приняли ряд решений, в частности, мы решили внести вклад в экологию с помощью экологического налога на все рейсы из Франции", - сказала министр. Она отметила, что "налог будет представлять собой взнос в размере €1,50 за билет на внутренние или внутриевропейские рейсы в экономическом классе и может достигать €18 на полеты за пределы Евросоюза в бизнес-классе".

"Этот экологический вклад будет оцениваться в €180 млн, начиная с 2020 года. Эти средства будут полностью использованы для финансирования ежедневной транспортной системы во Франции", - уточнила министр. При этом Борн подчеркнула, что вводимые меры не будут касаться стыковочных рейсов, а также внутренних рейсов с вылетом на Корсику и заморские территории Франции.

В прошлом году финский Союз защиты природы предложил рассмотреть возможность введения в стране налога на авиаперелеты для того, чтобы уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Поступления от этого сбора, по мнению специалистов, пошли бы на поддержку экологичных видов транспорта.

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