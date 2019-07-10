Шведские ученые разработают приложение для распознавания фальшивых новостей

В условиях расширения возможностей технологии Deepfake, позволяющей создавать фальшивые видео- и аудиоматериалы в целях политической или военной дезинформации, ученые из Лундского университета готовятся начать осенью этого года работу над новым приложением, которое позволило бы распознавать фальшивые шведские новостные материалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Возможно, нам придется свыкнуться с мыслью о невозможности полагаться на содержание изображения или звукового файла", - приводит Шведское радио слова одного из участников проекта, профессора Математического центра Лундского университета Калле Острёма.

В основе будущей программы - генеративно-состязательная сеть (GAN - generative adversarial network), алгоритм искусственного интеллекта для машинного обучения без учителя, построенный на комбинации из двух нейронных сетей, где одна генерирует образцы, а другая пытается отличить правильные от неправильных.

Поскольку реальные создатели информационных фейков используют ту же самую технологию, разработчикам антифейковых программ нужно постоянно быть на шаг впереди, рассказывает Шведскому радио сотрудник Лундского университета, государствовед Аннамария Дутчек Сегестен.

В мире уже существуют подобные программы, являющиеся подспорьем как для журналистов, так и для непрофессионалов, критически подходящих к информационному потоку и стремящихся к получению исключительно правдивых новостей. Но для каждого языка требуется своя программа.

По расчетам, шведское приложение будет готово самое раннее в 2023 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.