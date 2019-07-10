Торговый диалог между Великобританией и США отменен на фоне скандала с послом

10 июля 2019 15:00 (UTC+04:00)

Раунд британо-американских переговоров об установлении между странами после Brexit режима свободной торговли был отменен во вторник на фоне обострения напряженности в отношениях между Лондоном и Вашингтоном в связи со скандалом вокруг утечек из депеш британского посла в США Кима Дэррока, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представитель Министерства финансов США сообщил изданию о том, что его ведомство в настоящий момент работает над переносом двустороннего диалога на другую дату, но при этом не стал объяснять причин отмены встречи между главой американского минторга Уилбуром Россом и министром внешней торговли Соединенного Королевства Лиамом Фоксом. Последний находится сейчас в Вашингтоне, куда он прибыл в том числе для того, чтобы принести извинения дочери президента США Иванке Трамп в связи со скандалом вокруг посла Великобритании.

Торговый диалог между сторонами был призван содействовать дальнейшему укреплению так называемых "особых отношений" между Вашингтоном и Лондоном. Однако он был сорван даже несмотря на то, что канцелярия британского премьера заранее дала понять, что Дэррок не станет принимать участия в запланированном раунде переговоров.

Дональд Трамп во вторник раскритиковал деятельность посла Великобритании в США, назвав дипломата на своей странице в Twitter "чванливым глупцом". Причиной резких выпадов американского президента в адрес британского посла стали опубликованные 6 июля на сайте газеты Daily Mail выдержки из сообщений, которые Дэррок направлял своему руководству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды: администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дэрроком, а также подверг критике премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. В свою очередь в Лондоне выразили сожаление в связи с утечкой дипломатической переписки и выступили в поддержку посла, отметив, что он пользуется "полным доверием" главы правительства.

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