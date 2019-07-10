Кабмин Южной Кореи попросит у парламента $101 млн на ликвидацию ущерба от санкций Японии

Правительство Южной Кореи обратится к Национальному собранию (парламенту) республики с просьбой утвердить дополнительный бюджет в размере $101 млн на поддержку отраслей экономики, которые пострадали из-за торговых санкций Токио против Сеула, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Южной Кореи планирует попросить Национальное собрание выделить по меньшей мере $101 млн на необходимые меры [для восстановление экономики]", - заявил премьер. Он также подчеркнул, что южнокорейские компании понесли серьезный ущерб от санкций Токио "из-за излишней зависимости от японских компонентов и материалов".

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на высокопоставленный южнокорейский источник сообщало о намерении правительства Южной Кореи вложить около $855 млн в экстренную разработку тех материалов для электротехнической промышленности, которые стали объектом японских санкций в отношении Сеула.

1 июля японское правительство приняло решение ужесточить контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.

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