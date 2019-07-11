В Австралии начались международные военные учения Talisman Sabre-2019

11 июля 2019 06:51 (UTC+04:00)

В Австралии в четверг начались военные учения Talisman Sabre-2019 с участием США, Новой Зеландии, Канады, Великобритании и Японии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает министерство обороны Австралии, американо-австралийские учения, которые традиционно проходят раз в два года, продлятся до 24 июля. Как правило, в них в той или степени участвуют и союзные государства. Это уже восьмое подобное мероприятие. В качестве наблюдателей будут присутствовать представители Индии и Южной Кореи.

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"Talisman Sabre-2019 будут включать в себя полевые учения, в том числе мероприятия по подготовке сил (материально-техническое обеспечение), высадку десанта, маневры сухопутных войск, операции в городах, воздушные, морские операции и действия специальных сил", - говорится в сообщении.
Точное количество задействованных военнослужащих и техники в минобороны не называют, но уточняют, что для участия в морской части маневров в Коралловом море в Брисбен прибыли около 20 кораблей стран-участниц.

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